Подмосковье 15 февраля 2023, 12:31 Голосование по выбору в Подмосковье родников для благоустройства началось на «Доброделе»

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Жители Подмосковья смогут сами определить, какие родники благоустроят в 2023 году в регионе. На портале «Добродел» началось голосование, которое продлится до 15 марта.

«Выбирать можно из 679 представленных на портале родников. Список формировался на основе предложений администраций городских округов и самих жителей», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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В этом году планируется обустроить 20 подмосковных источников. Еще 152 родника планируется включить в программу на ближайшие пять лет.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше. Они появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.