Подмосковье 06 июня 2023, 15:16 Голосование по выбору мест для дальнейшего благоустройства прошло в Лобне

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Форумы, приуроченные к международному дню соседей, провели в Лобне. На мероприятиях жители смогли путем голосования определить те городские пространства, которые нуждаются в благоустройстве в первую очередь.

Муниципальные депутаты при поддержке председателей советов многоквартирных домов и лидеров общественного мнения представили участникам форумов 10 проектов по благоустройству общественно-значимых территорий. Горожане отдали свои голоса за те из них, которые посчитали приоритетными.

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Среди парковых зон наибольшее количество голосов собрал сквер в микрорайоне Красная Поляна на улице Текстильной, а среди детских игровых площадок — территория на улице Победы. Работы по этим объектам проведут в первую очередь, затем благоустроят и остальные локации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выслушал доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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