Подмосковье 18 марта 2024, 11:40 Голосование по выбору мест для благоустройства в 2025 году продлится в Подмосковье до 30 апреля Министерство благоустройства Московской области

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Всероссийское голосование по выбору мест для благоустройства началось 15 марта и продлится до 30 апреля. На выбор жителям Подмосковья предложат 220 территорий в 53 городских округах.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, выбранные проекты реализуют в регионе в 2025 году.

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«Всероссийская платформа za.gorodsreda, для голосования по выбору общественных территорий, существует с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 миллиона человек. На сегодняшний день, 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Поучаствовать в голосовании жители могут по ссылке.

«В январе этого года, Владимир Владимирович Путин, продлил программу „Формирование комфортной городской среды“ до 2030 года. В ее реализации нам очень поможет голосование. Благодаря этому голосованию, где каждый житель может принять участие, мы можем видеть, какие территории нам необходимо благоустроить в первую очередь», — добавил министр.

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