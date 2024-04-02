02 апреля 2024, 19:16
Голосование по выбору локаций для благоустройства в Солнечногорске продлится до 30 апреля
Жители Солнечногорска продолжают выбирать локации для будущего благоустройства в городском округе. Онлайн-голосование завершится уже 30 апреля.
Выбранный объект благоустроят в 2025 году. Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
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Среди предложенных для благоустройства объектов — Советская площадь и территория у железнодорожной станции, общественная территория в Андреевке и Яблоневый сад в Смирновке. По словам главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова, на данный момент в голосовании участвовали более девяти тысяч жителей, причем наибольшее количество голосов жители отдали за Советскую площадь и прилегающую территорию.
«Президентские проекты помогают нам делать уютнее и комфортнее наш Солнечногорск», — прокомментировал глава городского округа Константин Михальков.
«Президентские проекты помогают нам делать уютнее и комфортнее наш Солнечногорск, » — отметил Константин Михальков. Жители муниципалитета активно включились в процесс выбора, демонстрируя заинтересованность в улучшении качества городской среды.
Голосовать за предпочитаемые объекты благоустройства можно на официальном сайте проекта или через мобильное устройство волонтеров, которые дежурят на территории округа.
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Благоустройство
Солнечногорск
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