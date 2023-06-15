Подмосковье 15 июня 2023, 10:30 Голосование по выбору детских рисунков для наружной рекламы началось в Подмосковье Главное управление региональной безопасности Московской области

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Главное управление региональной безопасности Московской области объявило второй этап голосования по отбору детских творческих работ для наружной рекламы. В нем принимают участие рисунки ребят из городских округов Ступино, Одинцово, Люберцы и других.

Ранее жители Подмосковья выбрали, какую социальную рекламу они хотели бы видеть на баннерах и билбордах. Рисунки победителей второго этапа будут размещаться уже на общественном транспорте.

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Проголосовать за понравившиеся работы можно на канале ГУРБ «Безопасность Подмосковья».

Цель конкурса — формирование ценностных ориентиров и разработка новых подходов к профилактике коррупции в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал про обновление автобусного парка в регионе.

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