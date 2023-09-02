Подмосковье 02 сентября 2023, 10:29 Голосование по выборам губернатора Подмосковья за пределами региона стартовало 2 сентября

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Голосование по выборам губернатора Московской области за пределами региона началось 2 сентября. Экстерриториальные избирательные участки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали работу в 08:00, сообщили в Мособлизбиркоме.

Эти участки образовали для голосования избирателей, которые зарегистрированы в Подмосковье, но на данный момент находятся на территориях новых регионов России.

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Перед первым днем голосования на участках шли масштабные подготовительные работы: там оборудовали места для наблюдателей и выдачи бюллетеней, расставляли ящики и кабины для голосования. Оформляли избирательную документацию и информационный стенд, а также подготавливали избирательные бюллетени

Продлится голосование за пределами Подмосковья до 5 сентября.

«Возможность отдать свой голос будет у каждого!» — подчеркнули в Мособлизбиркоме.