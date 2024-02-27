Подмосковье 27 февраля 2024, 14:04 Голосование по установке видеокамер системы «Безопасный регион» началось на «Доброделе» Unsplash

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Голосование по выбору мест для установки камер системы «Безопасный регион» началось на «Доброделе». По словам председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александра Баранова, перечень сформировали на основании пожеланий жителей.

«В списке для голосования представлено 605 участков в 48 городских округах. Приглашаю жителей нашего региона принять участие в голосовании и определить те места, где камеры нужны в первую очередь», — подчеркнул Баранов.

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Голосование продлится до 10 марта. На установку новых камер в Московской области выделили почти 1,2 миллиарда рублей. Напомним, сейчас в Подмосковье работает более 133 тысяч систем видеонаблюдения.

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