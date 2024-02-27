27 февраля 2024, 14:04
Голосование по установке видеокамер системы «Безопасный регион» началось на «Доброделе»
Голосование по выбору мест для установки камер системы «Безопасный регион» началось на «Доброделе». По словам председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александра Баранова, перечень сформировали на основании пожеланий жителей.
«В списке для голосования представлено 605 участков в 48 городских округах. Приглашаю жителей нашего региона принять участие в голосовании и определить те места, где камеры нужны в первую очередь», — подчеркнул Баранов.
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Голосование продлится до 10 марта. На установку новых камер в Московской области выделили почти 1,2 миллиарда рублей. Напомним, сейчас в Подмосковье работает более 133 тысяч систем видеонаблюдения.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
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