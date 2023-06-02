Подмосковье 02 июня 2023, 15:10 Голосование по улучшению шести парков отдыха началось в Одинцове

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Голосование по улучшению парков пройдет в Одинцове с 1 по 4 июня. Жители округа смогут предложить свои идеи благоустройства шести зон отдыха.

В голосовании «Улучшаем парки Подмосковья вместе» участвуют 125 территорий в 60 муниципалитетах региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил жителям региона пройти опрос по благоустройству.

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«Мы провели опрос весьма большой, приняло участие в голосовании 170 тысяч человек, и мы спросили: „Какие перемены вы заметили?“ и „Какие бы перемены вам хотелось видеть в будущем?“ Так вот, и то, что мы сделали, касается благоустройства, и то, что требуется дальше, — опять благоустройство», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Одинцовском округе в голосовании принимают участие шесть парковых зон. Это Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха, парк Раздолье, парк Малевича, центральная площадь Одинцово, центр города Звенигород и парк Захарово.

Для очного голосования на этих площадках установлены урны с QR-кодом парковой зоны. Работа организована совместно с волонтерами, которые помогают жителям оставлять свои пожелания. Также свои пожелания по благоустройству можно оставить на портале «Добродел».

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