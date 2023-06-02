Подмосковье 02 июня 2023, 16:54 Голосование по улучшению двух парков началось в Лобне

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Опрос жителей по благоустройству парков и общественных пространств «Улучшаем парки Подмосковья вместе» стартовал в Лобне. Жители округа могут предложить свои идеи по улучшению двух зон отдыха до 4 июня.

Участие вопросе принимают парк «Река времени» и Лобненский лесопарк. Своим мнением о состоянии и дальнейшем развитии этих территорий можно поделиться на сайте «Добродел». Также можно проголосовать в самих парках. Работающие там волонтеры предоставят QR-код и помогут заполнить бюллетень.

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Пройти опрос по благоустройству парков жителям региона предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Все собранные на голосовании предложения будут учтены во время благоустройства зон отдыха.

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