Подмосковье 31 марта 2023, 11:12 Голосование по уличному освещению в Подмосковье начнется на «Доброделе» 1 апреля Фото: Министерство благоустройства МО / министерство благоустройства

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Жители Подмосковья смогут определить территории для реализации программы «Светлый город». В таких местах будет установлено дополнительное уличное освещение.

Голосование стартует 1 апреля на портале «Добродел».

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«В этом году выставляем 1333 адреса в 46 округах. Ждем активного участия жителей в голосовании, чтобы определить места, где необходимо провести свет», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Проект «Светлый город» реализуется в Подмосковье с 2017 года. Благодаря ему во многих отдаленных уголках появилось уличное освещение.

До 1 мая жители Подмосковья могут оставлять свои предложения и комментарии о том, где именно, на их взгляд, нужно сделать дополнительные линии фонарей. Пожелания будут рассмотрены и учтены при утверждении адресов для проекта «Светлый город».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».