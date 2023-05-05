Подмосковье 05 мая 2023, 17:10 Голосование по цифровым технологиям в сельском хозяйстве завершится в Подмосковье 12 мая

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Голосование за лучшие цифровые решения в Московской области завершится 12 мая. Оно проходит в рамках Всероссийской премии CIPR Digital-2023, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Ведомство напомнило, что в Подмосковье ввели некоторые цифровые формы услуг.

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«Заявку на размещение летнего кафе сейчас можно оформить за день, не выходя из дома, вместо 30 дней „в бумаге“, как было прежде. Подачу заявок на размещение мобильных торговых объектов также упростили. Все происходит в режиме онлайн», — сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Отдать свой голос за проекты цифровых решений могут предприниматели по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковную цифровизацию коммунального хозяйства признали лучшей в России.

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