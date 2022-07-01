Голосование по ремонту дорог началось на портале «Добродел» в Подмосковье

Жители Подмосковья могут выбрать одну из нескольких тысяч предложенных к ремонту на следующий год дорог. Второй этап голосования, проводимого Минтрансом Московской области, стартовал на портале «Добродел» и продлится до 31 августа.

Профильные специалисты, основываясь на пожеланиях жителей Подмосковья, отобрали и включили в итоговый список около 4,5 тысячи дорог. Второй тур голосования на портале «Добродел» определит, какие из них попадут в план текущего ремонта на следующий год. Принять участие в этом процессе смогут все, кто зарегистрирован на портале госуслуг — для этого нужно будет авторизоваться на «Доброделе» и найти из предложенного списка ту дорогу, которая, на ваш взгляд, нуждается в ремонте больше всего. Сделать это можно до 31 августа текущего года, после чего будут подведены итоги голосования и сформированы списки набравших наибольшую поддержку жителей участков.

«Мы обращаем особое внимание на предложения жителей, поэтому формируем перечень ремонтируемых объектов, в том числе с учетом их пожеланий. В этом сезоне предложения жителей составили 35% от общего объема ремонта — мы приведем в нормативное состояние порядка 320 участков общей протяженностью более 500 километров», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Перечень дорог, которые в этом году ремонтируют благодаря поддержке жителей Подмосковья, опубликован на портале «Добродел».