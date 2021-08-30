Голосование по расчистке прудов запустят в Подмосковье в сентябре

Первый этап программы расчистки прудов в Подмосковье завершится 1 сентября. Работы прошли на 22 водоемах. Осенью в регионе запустят голосование по следующим 60 водоемах, которые благоустроят в 2022 году.

«Мы делаем такие проекты для того, чтобы люди чувствовали перемены. И в сентябре дополнительно запускаем голосование по следующим 60 водоемам, которые мы благоустроим и очистим в 2022 году», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании с областным правительством.

Он добавил, что на одном из следующих совещаний попросит сделать доклад курирующего это направление зампреда и подключить по видеосвязи жителей, чтобы понять, насколько качественно проведены работы и устраивает ли людей результат.

Жители Московской области в рамках проекта «100 прудов и озер» сами писали водоемы, которые нужно очистить и благоустроить. Как в прошедшем мае рассказала министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина, властям поступило на тот момент сего более 120 обращений на эту тему. В следующем году в программу должны попасть 60 прудов.