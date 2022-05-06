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    06 мая 2022, 16:26

    Голосование по качеству интернета и сотовой связи началось в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Жители Подмосковья смогут оценить качество сотовой связи и интернета в регионе. Голосование началось на «Доброделе». Оно продлится до 31 мая.

    Голосование по качеству интернета и сотовой связи началось в Подмосковье | Изображение 1

    Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, предложения помогут улучшить качество связи и интернета в Подмосковье.

    Стабильный и быстрый интернет в наше время норма жизни. К сожалению, время от времени можно столкнуться с перебоями и медленной загрузкой страниц

    Надежда Куртяник.

    Голосование по качеству мобильного интернета уже доступно по ссылке. Чтобы принять участие, необходимо авторизоваться на портале «Добродел».

    Оценить проводной интернет можно с помощью голосования по другой ссылке.