Голосование по качеству интернета и сотовой связи началось в Подмосковье

Жители Подмосковья смогут оценить качество сотовой связи и интернета в регионе. Голосование началось на «Доброделе». Оно продлится до 31 мая.

Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, предложения помогут улучшить качество связи и интернета в Подмосковье.

Стабильный и быстрый интернет в наше время норма жизни. К сожалению, время от времени можно столкнуться с перебоями и медленной загрузкой страниц Надежда Куртяник.

Голосование по качеству мобильного интернета уже доступно по ссылке. Чтобы принять участие, необходимо авторизоваться на портале «Добродел».

Оценить проводной интернет можно с помощью голосования по другой ссылке.