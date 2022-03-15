Голосование по благоустройству родников началось в Подмосковье

У жителей Подмосковья появилась возможность определить родники, которые благоустроят в 2022 году. Голосование уже началось на портале «Добродел». Оно продлится с 15 марта по 15 апреля.

Как напомнила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, «Добродел» работает с 2015 года. Регулярно там проходят опросы и голосования.

Объекты, которые получат наибольшее число голосов, благоустроим в первую очередь Надежда Куртяник.

Принять участие можно по ссылке — на интерактивной карте потребуется выбрать городской округ Подмосковья и отметить родник, который нуждается в преображении.

Оставить свой голос можно только один раз, а в комментариях разрешается написать свое мнение и о других объектах.

Всего в перечень, вынесенный на голосование, включили 103 родника. Преображением тех из них, за которые проголосует большинство, займется Минэкологии.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.