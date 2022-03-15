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    15 марта 2022, 09:49

    Голосование по благоустройству родников началось в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    У жителей Подмосковья появилась возможность определить родники, которые благоустроят в 2022 году. Голосование уже началось на портале «Добродел». Оно продлится с 15 марта по 15 апреля.

    Голосование по благоустройству родников началось в Подмосковье | Изображение 1

    Как напомнила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, «Добродел» работает с 2015 года. Регулярно там проходят опросы и голосования.

    Объекты, которые получат наибольшее число голосов, благоустроим в первую очередь

    Надежда Куртяник.

    Принять участие можно по ссылке — на интерактивной карте потребуется выбрать городской округ Подмосковья и отметить родник, который нуждается в преображении.

    Оставить свой голос можно только один раз, а в комментариях разрешается написать свое мнение и о других объектах.

    Всего в перечень, вынесенный на голосование, включили 103 родника. Преображением тех из них, за которые проголосует большинство, займется Минэкологии.

    По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.