Явка избирателей на выборах в Подмосковье по итогам второго дня составила 14,18% | 360°

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10 сентября 2022, 21:29

Явка избирателей на выборах в Подмосковье по итогам второго дня составила 14,18%

Подмосковье

10 сентября 2022, 21:29

Явка избирателей на выборах в Подмосковье по итогам второго дня составила 14,18%

Мособлизбирком сообщил о завершении второго дня голосования в Подмосковье

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В Московской области завершился второй день голосования. В 20:00 закрылись все 515 избирательных участков, сообщили в Telegram-канале Мособлизбиркома.

Жители региона в течение дня голосовали на дополнительных выборах депутата в Московскую областную Думу по Воскресенскому одномандатному округу № 2. Кроме того, они отдавали свои голоса на муниципальных выборах в городских округах Павловский Посад, Ступино, Клин, Наро-Фоминск, Шаховская, а также в Рузском городском округе.

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Явка избирателей составила 14,18%. Выборы проходят с 9 по 11 сентября в 26 подмосковных городских округах. Ранее жители Московской области рассказали, почему пошли на выборы. По словам исполняющей обязанности директора Центральной муниципальной библиотеки Краснознаменска Екатерины Полиэктовой, это шанс отдать свой голос человеку, которому доверяешь. Многие считают, что участие в голосовании — это выполнение гражданского долга, проявление ответственной позиции по отношению к обществу.

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Единый день голосования

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