Жителей Подмосковья предупредили о гололедице и метели до вечера 2 февраля

Предупреждение ввели до десяти часов вечера 2 февраля. Всех водителей и пешеходов призвали быть особенно осторожными из-за наледи на дорогах.

Кроме того, в ночь на вторник в Подмосковье ожидается метель.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал, что к Центральной России приближаются 20-градусные морозы.

Это аномальное даже по февральским меркам похолодание. В четверг столбики термометров могут опуститься до 15 градусов ниже нулевой отметки, а уже к субботе возможно похолодание до -20 градусов.