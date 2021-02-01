01 февраля 2021, 11:07
Жителей Подмосковья предупредили о гололедице и метели до вечера 2 февраля
До вечера 2 февраля в Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности. Как сообщили в Гидрометцентре, на дорогах ожидается гололедица.
Предупреждение ввели до десяти часов вечера 2 февраля. Всех водителей и пешеходов призвали быть особенно осторожными из-за наледи на дорогах.
Кроме того, в ночь на вторник в Подмосковье ожидается метель.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал, что к Центральной России приближаются 20-градусные морозы.
Это аномальное даже по февральским меркам похолодание. В четверг столбики термометров могут опуститься до 15 градусов ниже нулевой отметки, а уже к субботе возможно похолодание до -20 градусов.