Голкипер Ринат Дасаев провел мастер-класс для юных футболистов в Ногинске

Под контролем легендарного вратаря Рината Дасаева в Подмосковье состоялась битва юных вратарей на поле ФК «Витязь».

Кирилл Плахин с пяти лет стоит на воротах. Ему всегда нравилось наблюдать и оценивать движение команды, мяча и взаимодействие игроков. Его кумиры — голкиперы российской и английской премьер-лиг. Например, у Эдерсона, Кирилл хочет перенять манеру игры. А у одного из лучших вратарей мира Рината Дасаева — технику.

«Нужно делать какие-то упражнения, чтобы улучшать себя. Они это делают и становятся лучше за счет этого. Мой любимый вратарь — это Дасаев Ринат. Мне дедушка рассказывал, очень хорошо играл и вот он мой кумир», — рассказал вратарь ФК «Витязь» Кирилл Плахин. Мальчику повезло пообщаться с кумиром и получить от него несколько полезных советов на вратарском батле в Ногинске.

Ринат Дасаев внимательно наблюдал за юными вратарями. Он давал им подсказки по технике и объяснял, как правильно занимать позицию в штрафной площади. Заниматься под руководством легендарного вратаря — большая ответственность. В первую очередь нужно справиться с давлением и учитывать все замечания наставника.

«Ребята хорошие, поэтому на них нужно обращать внимание. Нашим футболистам нужно давать шансы, потому что такой момент. Пускай играют наши ребята, тогда вот это поколение тоже будет смотреть на них и тянуться к этому», — отметил заслуженный мастер спорта СССР Ринат Дасаев.

Всего более 200 юных вратарей из Москвы и Мурманска приняли участие в мероприятии. Кроме того, на мастер-класс приехали и ребята из академии футбольного клуба «Урал».

«С Ринатом Файзрахмановичем мы работаем в академии „Спартак“ Москва. То есть у нас партнерство с академией. Я обратился к руководству можно ли к нам пригласить Рината Файзрахмановича к нам. Он сказал без проблем и приехал к нам. И с радостью откликнулся на наше приглашение», — рассказал руководитель футбольной школы «Витязь» Никита Шабанин.

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