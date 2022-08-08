facebook_pixel
    08 августа 2022, 17:54

    Голкипер Ринат Дасаев провел мастер-класс для юных футболистов в Ногинске

    Анастасия Борискова

    Под контролем легендарного вратаря Рината Дасаева в Подмосковье состоялась битва юных вратарей на поле ФК «Витязь».

    Голкипер Ринат Дасаев провел мастер-класс для юных футболистов в Ногинске

    Кирилл Плахин с пяти лет стоит на воротах. Ему всегда нравилось наблюдать и оценивать движение команды, мяча и взаимодействие игроков. Его кумиры — голкиперы российской и английской премьер-лиг. Например, у Эдерсона, Кирилл хочет перенять манеру игры. А у одного из лучших вратарей мира Рината Дасаева — технику.

    Голкипер Ринат Дасаев провел мастер-класс для юных футболистов в Ногинске | Изображение 1

    «Нужно делать какие-то упражнения, чтобы улучшать себя. Они это делают и становятся лучше за счет этого. Мой любимый вратарь — это Дасаев Ринат. Мне дедушка рассказывал, очень хорошо играл и вот он мой кумир», — рассказал вратарь ФК «Витязь» Кирилл Плахин. Мальчику повезло пообщаться с кумиром и получить от него несколько полезных советов на вратарском батле в Ногинске.

    Ринат Дасаев внимательно наблюдал за юными вратарями. Он давал им подсказки по технике и объяснял, как правильно занимать позицию в штрафной площади. Заниматься под руководством легендарного вратаря — большая ответственность. В первую очередь нужно справиться с давлением и учитывать все замечания наставника.

    Голкипер Ринат Дасаев провел мастер-класс для юных футболистов в Ногинске | Изображение 2

    «Ребята хорошие, поэтому на них нужно обращать внимание. Нашим футболистам нужно давать шансы, потому что такой момент. Пускай играют наши ребята, тогда вот это поколение тоже будет смотреть на них и тянуться к этому», — отметил заслуженный мастер спорта СССР Ринат Дасаев.

    Всего более 200 юных вратарей из Москвы и Мурманска приняли участие в мероприятии. Кроме того, на мастер-класс приехали и ребята из академии футбольного клуба «Урал».

    Голкипер Ринат Дасаев провел мастер-класс для юных футболистов в Ногинске | Изображение 3

    «С Ринатом Файзрахмановичем мы работаем в академии „Спартак“ Москва. То есть у нас партнерство с академией. Я обратился к руководству можно ли к нам пригласить Рината Файзрахмановича к нам. Он сказал без проблем и приехал к нам. И с радостью откликнулся на наше приглашение», — рассказал руководитель футбольной школы «Витязь» Никита Шабанин.

    Все новости Богородского городского округа можно найти в Telegram-канале «360 Богородский».