05 апреля 2024, 13:06
Голицынскую школу № 2 в Одинцовском округе отремонтируют к сентябрю
Голицынская школа № 2 в поселке Большие Вяземы откроется после ремонта к началу нового учебного года. Сейчас на объекте ведутся фасадные работы.
Строители уже завершили демонтаж внутренних конструкций и приступили к отделке. Подрядчик также занимается ремонтом кровли и модернизацией инженерных сетей. Учреждение полностью обновится как снаружи, так и внутри — школьников ждет современная мебель и сантехника.
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Площадь здания школы составляет более четырех тысяч квадратных метров.
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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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