Подмосковье 05 апреля 2024, 13:06 Голицынскую школу № 2 в Одинцовском округе отремонтируют к сентябрю пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Читать 360tv в

Голицынская школа № 2 в поселке Большие Вяземы откроется после ремонта к началу нового учебного года. Сейчас на объекте ведутся фасадные работы.

Строители уже завершили демонтаж внутренних конструкций и приступили к отделке. Подрядчик также занимается ремонтом кровли и модернизацией инженерных сетей. Учреждение полностью обновится как снаружи, так и внутри — школьников ждет современная мебель и сантехника.

Реклама

Площадь здания школы составляет более четырех тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе началась запись детей в первые классы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».