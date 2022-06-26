Гольфисты из 14 лучших команд России сыграли на Кубке главы Дмитровского городского округа

Турнир по гольфу прошел Дмитрове в рамках фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». В нем приняли участие профессиональные игроки и любители, это был первый Кубок главы городского округа Ильи Поночевного.

Уникальный турнир проводился на территории клуба Dmitrov Golf Resort и объединил более 40 игроков из 14 основных российских команд. Соревнования прошли в смешанных лично-командных дисциплинах, в новом нестандартном формате — четыре раунда по девять лунок.

Организатор фестиваля «Сильные фигуры» Евгений Ковтун заявил, что состав участников подобрался вполне приличный, а формат соревнования отличается большим количеством лунок.

«Этот турнир мы будем проводить каждый год в июне. Вы видите, состав игроков вполне достойный: 42 участника, 14 основных команд из разных регионов России. Дмитровский район — это Мекка российского гольфа. Значит, обязательно должен быть и свой турнир. Мы совместно с Министерством спорта Московской области придумали уникальный формат. Главная задача — чтобы игроки, приехавшие из других регионов, смогли оценить поле и природу нашего городского округа», — заявил он.

В турнире приняли участие известные спортивные и политические деятели. В их числе на газон поля для гольфа вышли олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, спортивный директор фестиваля «Сильные фигуры» Светлана Журова, первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, а также чемпион СССР по горнолыжному спорту и футболу и почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.

«Сегодня здесь собрались представители практически всех гольф-клубов, которые есть у нас в стране. В Дмитровском районе было построено сразу несколько гольф-полей благодаря главе городского округа. Гольф-клуб здесь приобрел любовь всей страны, сейчас все больше людей увлекаются данным видом спорта. Поэтому мы и дальше хотим развивать гольф, особенно массовый. В мире гольф очень популярен среди людей, которые занимаются этим для своего здоровья, для удовольствия и радости», — заявила Журова.

Александр Жуков подчеркнул, что власти Дмитровского района многое сделали для развития гольфа.

«Сегодня играем в нестандартном формате четыре раза по девять лунок — очень много лунок и смешанные команды. Обычно играется по 18 лунок, здесь получится в два раза больше. Мы находимся в самом популярном с точки зрения гольфа районе в России, здесь сразу несколько замечательных гольф-клубов. Сезон только начинается, расширяется состав участников, мы пробуем совершенно разные новые форматы. К фестивалю „Сильные фигуры“, где уже есть шахматы и гольф, добавился еще и теннис, но, я думаю, что мы на этом не остановимся», — сказал он.