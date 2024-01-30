Подмосковье 30 января 2024, 17:24 Гольфистка сборной Подмосковья Наталья Гусева сравнила этот спорт с медитацией и поделилась своей историей Телеканал «360»

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Спортсменка сборной команды Московской области по гольфу Наталья Гусева поделилась секретами успеха в большом спорте. Она сравнила игру с медитацией, а также развеяла популярный миф.

Наталья Гусева — первая девушка из России, которую включили в Ассоциацию LPGA Tour и Ladies European Tour. В нашей стране гольф считается молодым видом спорта и не пользуется особой популярностью. Однако в него играли с XIII века. Главная цель партии — пройти 18 лунок за меньшее количество ударов.

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Наталья Гусева поделилась, что ее самый дальний удар составил 260 метров. Для этого спортсменке пришлось долго тренироваться и развивать физические навыки, включая выносливость и скорость.

«Большой спорт меня закалил и познакомил с людьми, с которыми я бы никогда в жизни не встретилась. Гольф — это вообще очень большой вид спорта для коммуникации», — рассказала Наталья Гусева.

Кроме того, спортсменка раскрыла, что именно ее привлекает в гольфе. Она сравнила игру с процессом медитации.

«Мне нравится вот это время побыть с собой. Знаете, очень многие люди идут на йогу или медитируют. Это, наверное, своего рода медитация. Я выхожу на поле, как одна в поле воин. Есть я, мяч, лунка, клюшка и ничего больше вокруг», — отметила гольфистка.

Наталья Гусева также развеяла популярный миф о том, что игра в гольф якобы требует огромных вложений.

«На самом деле это стереотип, что гольф очень дорогой вид спорта, когда он также доступен как любой теннис или хоккей. Это можно сравнить с занятием в зале», — указала Наталья Гусева.

В заключение девушка рассказала, что сейчас для нее одна из важных целей — показать подрастающему поколению, что в России развивается гольф.

«Я буду делать все для этого, чтобы принести любовь к спорту для молодого нашего поколения», — подытожила Наталья Гусева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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