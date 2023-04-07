Подмосковье 07 апреля 2023, 16:38 Гольфистка из Подмосковья заняла второе место на всероссийском турнире Ассоциация гольфа России

Читать 360tv в

Спортсменка из Подмосковья Вероника Крученко взяла серебро на всероссийском детско-юношеском турнире «Геленджик». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Вероника Крученко представляет региональный «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта». Гольфистка заняла второе место по результатам личного зачета среди юниорок 2005–2006 годов рождения. Золото выиграла спортсменка из Москвы.

Реклама

​Всероссийские спортивные соревнования проходили с 3 по 6 апреля в Геленджике на базе гольф-клуба «Геленджик гольф Резорт».

Ранее губернатор Андрей Воробьев пожелал удачи игрокам воскресенского хоккейного клуба «Химик» перед матчем с новокузнецким «Металлургом».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».