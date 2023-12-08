08 декабря 2023, 09:46
Гольфистка из Подмосковья стала первым в России игроком международной ассоциации LPGA
Подмосковная спортсменка Наталия Гусева получила международный статус игрока женской профессиональной ассоциации гольфа LPGA TOUR. Он дает возможность участвовать в престижных мировых турнирах.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, Наталия Гусева стала первой россиянкой, получившей такой статус. Девушка тренируется под руководством Николая Афанасьева в Российском национальном гольф центре в Дмитрове.
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В этом сентябре спортсменка выиграла на чемпионате Black Desert Resort Championship, который прошел в Солт Лейк Сити.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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