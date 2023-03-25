Подмосковье 25 марта 2023, 00:32 Гольф-клуб появится в Дмитровском округе к концу года Главгосстройнадзор МО

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Специалисты Главгосстройнадзора Подмосковья провели профилактический визит на строящееся здание гольф-клуба в деревне Курово Дмитровского округа. Объект планируют сдать в четвертом квартале 2023 года.

В настоящее время в гольф-клубе ведутся отделочные работы и устраиваются внутренние инженерные сети. После завершения строительства на объекте появятся два обеденных зала на 98 и 249 мест, танцевальный зал на 40 человек, а также комнаты отдыха.

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Во время профвизита застройщик получил рекомендации по ведению исполнительной документации. При их выполнении срок итоговой проверки сократится с десяти до трех дней. Отмечается, что с начала года Главгосстройнадзор провел 378 профилактических визитов на строящиеся объекты.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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