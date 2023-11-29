Подмосковье 29 ноября 2023, 14:03 Годовую программу благоустройства полностью выполнили в Подмосковье Министерство благоустройство Московской области

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Все запланированные на 2023 год работы по благоустройству территорий выполнили в Подмосковье. В регионе преобразили парки, скверы, набережные и пространства возле станций МЦД.

Министерство благоустройство Московской области

«Все 59 объектов, запланированных к благоустройству на этот год, сданы. Это 22 парка и лесопарка, 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, шесть набережных. На следующий год у нас запланирован большой объем работ. Это 72 территории, среди которых 39 общественных пространств, 13 парков, 10 лесопарков и столько же детских скверов. Это новая программа, которую мы начнем со следующего года», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Одним из важнейших достижений министерства является то, что Подмосковье пятый год подряд входит в топ-3 регионов России по индексу качества городской среды. По сравнению с 2019-м этот показатель вырос на 11%. Итоги за 2023 год подведут в Минстрое России в апреле.

В числе проделанной за год работы — благоустройство территорий у 24 станций третьего и четвертого диаметров Московского центрального кольца. А также создание семи крупных зон отдыха и досуга в региональных парках.

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