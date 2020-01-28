«Трагедия, повторения которой нельзя допустить». Годовщину снятия блокады Ленинграда отметили в Подмосковье

В Подмосковье провели акцию «Блокадный Ленинград глазами молодежи», посвященную 76-й годовщине полного снятия блокады города. Мероприятия прошли в 35 городах.

В Красногорске к акции присоединилась министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная. Она рассказала, что ее родственники тоже пережили блокаду.

Источник фото: телеканал «360»

«Блокада Ленинграда — это трагическая страница истории нашей страны, которая унесла большое количество человеческих жизней. Мужественность и стойкость ленинградцев должна остаться в памяти нашего и последующих поколений, потому что пока мы об этом помним, мы не допустим повторения столь ужасного и трагического события», — сказала Елена Красная.

По словам министра, акция «Блокадный Ленинград глазами молодежи Подмосковья» — это возможность проявить неравнодушие к сохранению истории своей страны, не допустить искажения исторических фактов.

Источник фото: телеканал «360»

«В процессе проведения таких акций у молодежи есть уникальная возможность пообщаться с очевидцами тех страшных событий, чтобы узнать, как это было на самом деле, сказать „спасибо“. В памятный день — день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, акция прошла в 35 городах Московской области», — сказала Елена Красная.

Источник фото: телеканал «360»

Министр поблагодарила волонтеров за сохранение истории страны. В Красногорске акция завершилась интеллектуальной игрой «Разум. Интуиция. Скорость. Команда» (РИСК) на тему Великой Отечественной войны. Елена Красная тоже приняла участие в игре.

В ходе акции «Блокадный Ленинград глазами молоднжи Подмосковья», «Волонтеры Победы» Московской области совместно с ветеранами провели Уроки памяти. Они рассказали школьникам об основных событиях блокады, из чего был сделан блокадный хлеб, каковы были планы Гитлера на осажденную Северную столицу. Школьникам предлагали справиться с тематическими заданиями, а также показали видео-истории жителей блокадного Ленинграда.

Источник фото: телеканал «360»

На более чем 60 площадках добровольцы воссоздали ключевые события блокады, чтобы привлечь внимание жителей своих городов к героической истории жителей Ленинграда. Раздавая прохожим информационные листовки, активисты призывали их задуматься о подвиге ленинградцев. Также предлагали один из главных символов блокады — кусок хлеба весом в 125 грамм.

В 35 городах были установлены бочки, аналогичные тем, которые в военные годы помогали людям бороться с холодом. Также там появились растяжки с цитатами из дневника 11-летней школьницы Тани Савичевой. Девочка вела его во время блокады в 1941 году, тогда голод каждый месяц уносил из жизни ее близких. А музыкальным сопровождением стала седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шостаковича, написанная, когда вокруг города на Неве сомкнулось кольцо блокады.

В этот день добровольцы сопровождали жителей блокадного Ленинграда на места проведения акции. Так, во Фрязине акцию посетила Елена Павловна Хоменкова. Война застала ее школьницей, едва успевшей закончить девять классов. Спустя два месяца блокады ей посчастливилось спастись по Дороге жизни, как еще полумиллиону жителей Северной столицы.

В Звездном городке была установлена военная палатка, стилизованная под годы войны и наполненная соответствующим реквизитом.

«Шесть лет назад мы начали с небольшой командой, потому что хотели, чтобы жители нашего города задумались о том, как это страшно — война. И вот уже три года как мы проводим акцию на региональном уровне при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области», — отметил председатель регионального штаба «Волонтеров Победы» в Московской области Александр Печенегин.