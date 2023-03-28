Подмосковье 28 марта 2023, 09:22 Годовщину присвоения звания «Город воинской славы» отметили в Волоколамске

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Волоколамск получил почетное звание «Город воинской славы» 25 марта 2010 года. Приуроченное у этому памятное мероприятие провели около стелы, установленной на пересечении улиц Сергачева и Ново-Солдатской.

С напутственным словом выступили ветеран Великой Отечественной войны Евгений Иванович Маслов, депутат Владимир Вшивцев, представители Российской ассоциации героев и других общественных организаций.

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«Это звание было присвоено не только за Великую Отечественную войну, где славно бились наши воины, но и за те подвиги наших предков, кто здесь, на западном форпосте, защищал Москву», — отметил глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.

В конце участники мероприятия возложили к стеле цветы, а юнармейцы — траурную гирлянду.

«Я всю жизнь прожил в городе, который своей историей показывал, что русский народ непобедим и что наш дух не сломить даже в самые тяжелые для страны времена», — поделился ученик школы № 2, юнармеец Георгий Вергелес.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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