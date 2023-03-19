Подмосковье 19 марта 2023, 15:10 Годовщину присоединения Крыма к России отметили в Звездном Городке Публичное достояние

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Жители Звездного Городка собрались в Доме космонавтов, чтобы в очередной раз выразить свою поддержку важнейшему событию в современной жизни России — возвращению Крыма. Для собравшихся устроили концертную программу, а в фойе Дома космонавтов открыли выставку картин донецкой художницы Галины Журавлевой под названием «Жизнь продолжается…».

«Это наша новейшая история. Мы неразрывно связаны. У нас есть и космонавты, уроженцы Крыма и Севастополя. То есть мы неразрывно связаны историей, и это праздник воссоединения большой семьи», — сказал глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский.

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Выступающие не только поддержали решение жителей Крыма, принятое девять лет назад, но и связали памятную дату с событиями, происходящими сегодня на территории Донбасса. Артисты выразили слова поддержки тем россиянам, кто задействован в специальной военной операции, и тем, кто помогает бойцам.

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«Я очень люблю свою Родину. Для меня Родина — это моя мама. А когда мама в беде, когда она больна или когда на нее кто-то покушается, разве мы можем быть в стороне? Нет, конечно. И поэтому сегодня все мое творчество направлено на поддержку моей Родины», — поделилась композитор, автор-исполнитель Ольга Плотникова.

Все средства, собранные от благотворительного концерта в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, будут перечислены на нужды СВО.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев навестил раненых бойцов СВО в госпитале в Подольске.

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