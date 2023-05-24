Подмосковье 24 мая 2023, 10:54 Годовщину явления чудотворной иконы «Неупиваемая Чаша» отпраздновали в Серпухове

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Праздник по случаю 145-й годовщины явления чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» прошел в Серпухове. Поклониться святыне приезжают со всех уголков страны.

Сотни паломников каждый год приезжают в Серпухов в годовщину явления чудотворного образа собираются. Считается, что, помолившись перед иконой «Неупиваемая Чаша», можно избавиться от вредных пристрастий.

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В монастырях были проведены Божественные литургии по случаю годовщины явления чудотворного образа. На площадях обителей был отслужен молебен перед чтимыми иконами.

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