24 мая 2023, 10:54
Годовщину явления чудотворной иконы «Неупиваемая Чаша» отпраздновали в Серпухове
Праздник по случаю 145-й годовщины явления чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» прошел в Серпухове. Поклониться святыне приезжают со всех уголков страны.
Сотни паломников каждый год приезжают в Серпухов в годовщину явления чудотворного образа собираются. Считается, что, помолившись перед иконой «Неупиваемая Чаша», можно избавиться от вредных пристрастий.
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В монастырях были проведены Божественные литургии по случаю годовщины явления чудотворного образа. На площадях обителей был отслужен молебен перед чтимыми иконами.
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Серпухов
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