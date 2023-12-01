Подмосковье 01 декабря 2023, 14:04 Годовой план ремонта электрообъектов выполнили на 97% в Подмосковье Мособлэнерго

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Специалисты «Мособлэнерго» капитально отремонтировали 97% электрообъектов Московской области. Это 305,25 километра кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4/6/10 киловатт, сообщили в министерстве энергетики региона.

«При капитальном ремонте воздушных линий электропередачи выполняется замена опор и неизолированного провода на самонесущий изолированный. Этот провод значительно повышает надежность работы электросети», — уточнили в ведомстве.

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Также специалисты привели в порядок оборудование на 240 трансформаторных подстанциях, отремонтировали строительные части 299 трансформаторных и распределительных подстанций и зданий. По этой категории энергоснабжающая компания полностью выполнила годовой план.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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