Годовой план ремонта дорог выполнили в Павловском Посаде | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 15:59 Поделиться Telegram

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Viber Годовой план ремонта дорог выполнили в Павловском Посаде

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Дорожные службы отремонтировали покрытие на 28 участках дорог в Павловском Посаде общей протяженностью около 35 километров. Годовой план в этом городском округе выполнен на 100%.

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«Отмечу, что семь дорог от плана отремонтировали по выбору жителей округа на портале „Добродел“ — это дороги к населенным пунктам. Благодаря проведенным работам проезд более 80 тысяч человек стал комфортнее и безопаснее», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Он подчеркнул, что более 20 километров пути привели в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На муниципальной сети дорожное покрытие отремонтировали на 20 дорогах, в том числе в черте города. Обновили улицы Малую Усовскую, Максима Горького, Корнеевскую, Красноармейскую, Дарвина, Клары Цеткин и улицу Мира, на которой расположена школа № 18.

На региональной сети наибольший объем (более четырех километров) выполнили на участке дороги «Павловский Посад — Красная Дубрава — Ковригино». В рабочем поселке Большие Дворы обновили три километра покрытия на центральной улице. Также дорожные службы заменили покрытие на участке от улицы Большой Покровской до переулка Ленинградского.

Годовой план по ремонту дорог в Подмосковье выполнен более чем на 90%.

Одним из самых масштабных дорожных проектов этого года в Подмосковье стала трасса М-12. Она обеспечит быстрый путь до Казани. В рамках реализации этого проекта в Балашихе появится новая развязка, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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