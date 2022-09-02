Подмосковье 02 сентября 2022, 10:40 Поделиться Telegram

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Viber Годовой план ремонта дорог выполнен в Чехове

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Более 34 километров отремонтировали на 28 участках дорог в городском округе Чехов. В Минтрансе Подмосковья отметили, что 10 километров пути привели в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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В общей сложности в округе отремонтировали шесть региональных и 22 муниципальные дороги общей протяженностью более 34 километров. Кроме того, по выбору жителей покрытие заменили на шести участках дорог в деревнях и селах.

«Благодаря проведенным работам проезд стал комфортнее для более 120 тысяч жителей округа. Дополнительно отремонтируют два участка в деревнях на муниципальной сети», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Порядка 4,8 километра Старосимферопольского шоссе отремонтировали с применением новых технологий — асфальтобетонной смеси ЩМА-16 и полимерно-битумной ленты. Работы провели на двух участках: от улицы Мира в поселке Столбовая до поворота на ж/д станцию Детково и от поворота на СНТ «Учитель» до путепровода через ж/д в районе деревни Чепелево.

По результатам голосования жителей на портале «Добродел» обновили покрытие в деревне Кудаево от улицы Подмосковной до моста через реку Нару. Почти два километра покрытия заменили в черте города на улице Заводской. Порядка одного километра покрытия отремонтировали на автодороге «Чехов — Кресты» вблизи деревни Алексеевка, а также на участке от Старосимферопольского шоссе до автодороги М-2 «Крым»

На муниципальной сети по просьбам жителей округа отремонтировали дороги в деревнях Васькино, Красные Холмы, Масново-Жуково и улицу Луговую в селе Молоди.

На данный момент в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева активно идет обновление дорожной сети. К началу сентября в регионе выполнили почти 85% от запланированного объема ремонта на год.

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