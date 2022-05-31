Около 30% годового плана по дорожному ремонту выполнили в Коломне

Уже 30% дорог, включенных в годовой план, отремонтировали в Коломне. Это 12 участков. До конца сезона работы выполнят на 42 проезжих частях.

Их общая протяженность — свыше 35 километров. Это отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Всего в Коломенском округе отремонтируем 42 участка, 10 из них — по предложениям жителей на портале „Добродел“ Алексей Гержик.

Он добавил, что протяженность дорог для ремонта в этом году в два раза превышает прошлогоднюю.

Жители могут увидеть полный перечень дорожного ремонта на сайте. Работы завершат осенью.