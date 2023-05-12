Подмосковье 12 мая 2023, 14:14 Годовой план расчистки лесов от аварийных деревьев в Подмосковье выполнили более чем на 40%

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Больше 40% от годового плана по расчистке лесов от аварийных деревьев выполнили в Подмосковье. Больше всего работ провели на территории Подольского, Клинского и Истринского лесничеств. Об этом сообщил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Всего в 2023 году в рамках государственного задания на территории лесного фонда планируется рубка более четырех тысяч аварийных деревьев. За два весенних месяца уже срублено 1,7 тысячи таких деревьев», — отметил Филимонов.

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Оставить заявку по уборке опасных деревьев можно на портале «Добродел» или обратившись в ближайшие лесничества.

Жителям Подмосковья напоминают, что аварийными являются деревья с гнилью, обрывом корней или опасного наклона. Действующее законодательство подразумевает уборку аварийных деревьев, если они находятся не далее 100 метров от населенных пунктов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья на традиционную экологическую акцию «Лес Победы» 13 мая. Он добавил, что посадки проведут в лесных зонах, а также в парках и скверах региона.

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