Подмосковье 24 ноября 2022, 12:50 Годовой план повышения надежности энергоснабжения выполнили в Подмосковье

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Компания «Мособлэнерго» на 100% выполнила все работы, запланированные по программе повышения надежности электроснабжения региона. С начала года энергетики заменили около 80 километров проводов линии электропередачи и выполнили другие мероприятия.

Работы провели в 21 городском округе Подмосковья — там, где было больше всего сообщений от потребителей. В программу 2022 года вошли Ступино, Пушкино, Щелково, Чехов, Егорьевск и другие города.

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Самый большой объем работ провели в Раменском округе. Здесь заменили 19 километров проводов и 202 конструкции опор ЛЭП. Лидерами по капремонту трансформаторных подстанций стали Истра и Пушкино — там привели в порядок 19 объектов.

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В 2022 году в Подмосковье построили 26 новых трансформаторных подстанций, ввели в эксплуатацию 29 километров воздушных и кабельных линий электропередачи. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в следующем году энергетики продолжат улучшать энергоснабжение региона.

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