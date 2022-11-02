Годовой план по восстановлению лесов перевыполнили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 16:07 Годовой план по восстановлению лесов перевыполнили в Подмосковье

Читать 360tv в

Нацпроект «Экология» на 2022 год выполнен на 107% в Московской области. Новые леса посадили на больших площадях, чем изначально планировали.

Реклама

«Работы по искусственному восстановлению проведены на площади 1393,52 гектара, что составило 107 процентов от годового плана», — отметил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Саженцы появились на тех участках, где до этого проводили сплошные санитарные рубки. Посадки призваны восстановить лесные массивы.

«Помимо мероприятий по лесовосстановлению, которые проводятся своими силами и подрядными организациями, мы учитываем и традиционные мероприятия. В этом году провели акции „Лес Победы“ и „Наш лес“. Только на землях лесного фонда было высажено более 380 тысяч сеянцев сосны, ели и дуба», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Олег Баженов.

Жители Подмосковья тоже активно помогают ухаживать за лесом. С начала года общественными лесными инспекторами стали еще 39 человек. Число добровольцев возросло до 297.