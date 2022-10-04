Годовой план по устройству противопожарных полос в лесах выполнили в Подмосковье | 360°

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Годовой план по устройству противопожарных полос в лесах выполнили в Подмосковье

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Минерализованные полосы и барьеры на землях лесного фонда выполнены в объеме 100%.  Общая протяженность препятствий для огня составила 1900 километров.

«Это действенная профилактическая мера, которая не дает огню перекинуться с одного участка на другой», — объяснил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Большая работа проводится весной. В период пала травы минполосы защищают от перехода пожара с полей. Создание таких препятствий перед зимой тоже имеет свои преимущества — трава здесь уже не будет так активно расти в будущем.

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«Минерализованные полосы должны быть в постоянной готовности, поэтому за ними проводится систематический уход. Выполняются работы по их обновлению и восстановлению», — пояснил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов

Вокруг хвойных лесов проводится вспашка трактором шириной не менее 1,4 метра. На особо опасных территориях можно увидеть минполосы внутри леса — это не позволит огню распространиться на большие площади.

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