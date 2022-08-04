Годовой план по соципотеке для педагогов выполнили в Подмосковье

В Доме правительства Подмосковья вручили 16 свидетельств по программе «Социальная ипотека» молодым учителям. В регионе уже выполнили годовой план по соципотеке, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Мы выполнили годовой план по выдаче соципотеки нашим педагогам — сертификаты в этом году получили все заявленные 73 специалиста. Это и учителя, и воспитатели, а сегодня — 16 молодых педагогов. По решению губернатора программа „Социальная ипотека“ продлена и на следующий год», — сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Программу соципотеки для педагогов реализуют в регионе с 2016 года. За все время ее существования сертификаты получили уже более 400 педагогов.

«Программа уникальна: государство выплачивает первоначальный взнос и остаточную стоимость жилья, а участнику программы остается только оплачивать проценты по кредиту», — прокомментировала Каклюгина.

Также Подмосковье участвует в федеральной программе «Земский учитель», по которой в малые города и села региона в этом году приедут работать 30 учителей, каждый из них получит по миллиону рублей.