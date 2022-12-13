Подмосковье 13 декабря 2022, 11:16 Годовой план по ремонту жилых домов выполнили в Долгопрудном

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По программе капитального ремонта в Долгопрудном привели в порядок 20 многоквартирных домов с начала года. На территории Подмосковья продолжают активно обновлять жилой фонд.

По четырем адресам провели ремонт крыш, по шести — ремонт фасадов. Инженерные системы обновили в семи домах Долгопрудного, а еще в трех заменили лифты.

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«Планы капитального ремонта в Подмосковье рассчитаны до 2049 года. Уже улучшены жилищные условия у трех миллионов жителей области, впереди еще много работы», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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«В домах производится ремонт фасадов, кровель, замена внутренних инженерных систем, ремонт подвальных помещений, фундаментов, устанавливаются общедомовые счетчики и полностью меняется устаревшее лифтовое оборудование», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Контролирует ход реализации программы компания «Управление технического надзора капитального ремонта».

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