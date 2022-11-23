Подмосковье 23 ноября 2022, 13:14 Годовой план по ремонту подъездов выполнили в Истре

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Специалисты технадзора приняли семь подъездов в Истре после ремонта. Его проводили в селе Новопетровском, а также в Дедовске.

Глава МинЖКХ области Антон Велиховский рассказал, что в подъездах полностью заменили окна, двери, покрасили стены, отремонтировали полы и установили новые ящики, светильники и перила.

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«Все больше подъездов обретают свежий вид, становятся комфортнее и удобнее для жильцов. Работы идут во всех округах и проходят под внимательным контролем сотрудников технадзора Московской области», — сказал он.

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Программа «Мой подъезд» нацелена сделать подъезды красивыми и комфортными для проживания. Работы проводят под контролем технадзора региона.

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