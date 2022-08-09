Годовой план по ремонту фасадов выполнили в Клину

В рамках программы капитального ремонта в Клину отремонтированы фасады десяти многоквартирных домов. План текущего года полностью выполнен.

В других городских округах Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту внешнего облика домов. Как сообщили в Министерстве ЖКХ региона, в прошлом году обновили фасады в 320 многоквартирных домах, план на 2022 год — 660 фасадов. В общей сложности, с самого начала работы программы в Подмосковье привели в порядок 3 500 фасадов.

«Такой ремонт подразумевает комплекс работ, нацеленный на сохранение несущих свойств конструктива здания, повышение его теплотехнических характеристик и придание привлекательного внешнего вида», — подчеркнул генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Собственники домов, где в настоящий момент проводится капитальный ремонт фасадов и кровель, могут следить за ходом проведения работ с помощью онлайн-камер видеонаблюдения. Для этого достаточно перейти в раздел «Карта» на сайте Фонда капитального ремонта и выбрать дом.

«Данная опция абсолютно бесплатная и не требует никаких затрат для жителей многоквартирных домов. На сегодняшний день видеонаблюдение — это средство контроля для общественности. Любой желающий может контролировать все этапы работ через интернет из любой точки мира», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В Московской области реализуется самая масштабная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте Фонда.