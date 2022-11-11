Подмосковье 11 ноября 2022, 18:44 Годовой план по очистке леса вдоль дорог выполнили в Подмосковье

Читать 360tv в

В Подмосковье полностью выполнили план на 2022 год по очистке леса вдоль дорог от погибших и поврежденных деревьев. Об этом сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Специалисты лесного хозяйства региона на 100% выполнили план по очистке прилегающих к дорогам лесных участков от погибших и поврежденных деревьев на этот год. Общий объем выполненных работ составил 320 гектаров», — сказал Георгий Филимонов.

Реклама

Лес был очищен на участках Волоколамское шоссе — ЦКАД — Пятницкое шоссе, Новорижское — Рублево-Успенское — Ильинское шоссе — ЦКАД, Новорязанское — Симферопольское — ЦКАД — Каширское шоссе, Щелковское — Горьковское шоссе — ЦКАД — Носовихинское шоссе.

Реклама

Отдельные работы будут продолжены на участке дороги Минское шоссе — ЦКАД — Северный обход Одинцово, уточнил зампред.

Георгий Филимонов добавил, что в следующем году очистку леса вдоль дорог в Подмосковье планируют провести на площади 550 гектаров.