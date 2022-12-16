Подмосковье 16 декабря 2022, 15:43 Годовой план по обустройству уличного освещения выполнили в Шатуре

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В Шатуре выполнили годовой план по обустройству уличного освещения. В рамках проекта «Светлый город» в округе появилось более 150 фонарей.

В этом году уличное освещение появилось на четырех объектах Шатуры.

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«Всего в округе установили 181 новый светодиодный светильник, 177 опор освещения и 6,4 километра линий электропередачи», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Новая сеть уличного освещения появилась на второй линии улицы Ботино в Шатуре, где установили 39 новых опор и светильников, а также чуть более километра линий наружного освещения. Кроме того, три деревни и поселка округа также были благоустроены. В деревне Горяновская установили 70 опор и светильников, провели более трех километров линий электропередачи. Свет появился и в поселке Митинская: рабочие ввели в строй 54 светильника, 50 опор и 1,7 километра линий освещения. На Комсомольской улице в Радовицком поселке заработало 18 фонарей.

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