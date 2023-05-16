Подмосковье 16 мая 2023, 16:06 Годовой план благоустройства лесных зон отдыха в Подмосковье выполнили более чем на 60% Комитет лесного хозяйства МО

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В Подмосковье ведутся работы по противопожарному обустройству лесов и благоустройству зон отдыха на территориях лесничеств региона.

«Ежегодно сотрудники ГАУ МО „Центрлесхоз“ проводят такие работы для снижения уровня неблагоприятного воздействия на естественную природную среду и предотвращения возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда», — сообщил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На данный момент годовой план работ выполнен более чем на 60%. По словам министра, больше всего мест отдыха отремонтировано в Шатурском, Истринском, Бородинском и Ступинском лесничествах. Зоны отдыха оборудуют беседками, а также местами для разведения костра и сбора мусора. Все выполненные работы соответствуют техническим характеристикам, а конструкции установленных элементов отвечают повышенным требованиям безопасности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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