16 мая 2023, 16:06
Годовой план благоустройства лесных зон отдыха в Подмосковье выполнили более чем на 60%
В Подмосковье ведутся работы по противопожарному обустройству лесов и благоустройству зон отдыха на территориях лесничеств региона.
«Ежегодно сотрудники ГАУ МО „Центрлесхоз“ проводят такие работы для снижения уровня неблагоприятного воздействия на естественную природную среду и предотвращения возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда», — сообщил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Реклама
На данный момент годовой план работ выполнен более чем на 60%. По словам министра, больше всего мест отдыха отремонтировано в Шатурском, Истринском, Бородинском и Ступинском лесничествах. Зоны отдыха оборудуют беседками, а также местами для разведения костра и сбора мусора. Все выполненные работы соответствуют техническим характеристикам, а конструкции установленных элементов отвечают повышенным требованиям безопасности.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Реклама
Реклама