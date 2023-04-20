Подмосковье 20 апреля 2023, 12:07 Годовая инфляция в Подмосковье снизилась до 6% в марте

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По данным Банка России, инфляция в Подмосковье заметно снизилась до 6,04% в марте после 13% в феврале. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев рассказал о факторах, которые повлияли на положительную динамику.

«Подмосковные предприниматели успешно занимают освободившиеся от зарубежных компаний ниши, о чем и говорит статистика», — отметил бизнес-омбудсмен

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Например, в Подмосковье увеличилось предложение мяса курицы и индейки, а также свинины. Это привело к снижению продовольственной инфляции до 3,42% в марте с 8,97% в феврале.

По непродовольственным товарам годовая инфляция в Московской области снизилась до 2,84% в марте по сравнению с 13,85% в феврале. Рост цен на медикаменты тоже замедлился. В Подмосковье стали больше выпускать лекарств, что привело к расширению предложения. Это повлияло на цены.

«Помимо реализации федеральных и региональных мер поддержки, необходимо усиленное обеспечение государственных гарантий защиты прав и законных интересов бизнеса. Все это благотворно влияет на создание новых рабочих мест, импортозамещение и активизацию предпринимательской деятельности в целом», — заключил Владимир Головнев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главной задачей властей адаптацию экономики к вызовам нового времени.

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