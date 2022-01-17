Дорожники Подмосковья выполнили рекордные за четыре года объемы уборки. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик в ходе прямого эфира с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Он подчеркнул, что именно этой зимой дороги Москвы очень рано покрыл снег, поэтому дорожники вошли в зимний режим работы 1 ноября. Обычно больше всего снега выпадает в январе и феврале, но в этот раз к 16 января снежный покров составил 119 сантиметров — в два раза больше, чем в прошлые годы. И если в план дорожников входило 89 циклов уборки, то провели они уже 60.

На линиях работает 3786 своевременно подготовленных спецмашин. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Министр уточнил, что за состоянием дорог наблюдает специальный штаб. Он контролирует жалобы жителей на сайте «Добродел», смотрит за своевременным выходом техники и обследует дороги. В штабе трудятся больше ста человек.

Этой зимой появились и новые методы отслеживания дорожных ситуаций. Под контролем оказывается каждый дорожный рабочий. Это дает понимание, сколько рабочих в данный момент трудятся на дорогах. Отслеживание происходит в режиме онлайн с помощью цифровых устройств, а уже выполненные работы подкрепляются фотографиями.

Воробьев поручил особенно внимательно отнестись к этому нововведению и следить, чтобы новая техника действительно применялась на территориях Подмосковья, подлежащих уборке.