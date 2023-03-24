Подмосковье 24 марта 2023, 10:00 Год педагога и наставника торжественно открыли в Котельниках

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Год педагога и наставника открыли в Котельниках. Работа педагогической гостиной началась с театрализованной постановки. Ее главной героиней стала императрица Елизавета Петровна, поприветствовавшая опытных и начинающих учителей округа.

Педагоги Котельников на мероприятии поделились опытом наставничества. Елена Спирина в школе работает 13 лет и уже проявила себя в работе с начинающими специалистами.

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«Для меня наставничество — это умение передать свои знания, свой опыт большой или небольшой другому человеку. Помочь, поддержать, <…> подставить дружеское плечо. <…> Потому что иногда молодому специалисту этого очень не хватает», — поделилась учитель русского языка и литературы школы № 3 городского округа Котельники Елена Спирина.

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Каким бы современным ни было школьное оборудование, по каким бы интересным книгам ни занимались дети, слово учителя, пример наставника и заинтересованность педагога никогда и ничем не заменить, считают участники педагогической гостиной.

Перед сегодняшними учителями стоит задача привлечь внимание к статусу педагога и показать молодым специалистам профессию с другой стороны.

«Этот год наш президент объявил Годом педагога и наставничества. Сегодняшним мероприятием мы открываем этот год. И очень важно здесь собрать опытных педагогов и молодых, чтобы они делились своим опытом», — сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

В Год педагога и наставника в Котельниках планируют провести много мероприятий, среди которых конференции, семинары, лекции и мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на открытии Года педагога и наставника поблагодарил педагогов региона за патриотическое воспитание подрастающего поколения.

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