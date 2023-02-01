Подмосковье 01 февраля 2023, 13:02 Гномий гуляш и кексы от Бильбо. Где попробовать меню Средиземья в Подмосковье Экоотель в Можайске создал для отдыхающих мир Средиземья

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Необычный экоотель в Можайске, построенный в стиле вселенной из книг Джона Роналда Толкина, привлекает туристов со всей России. Всего в 100 километрах от Москвы здесь воссозданы хоббитские норы для ночлега путников, а в таверне подают гномий гуляш и кексы от старины Бильбо.

Каждый домик на территории отеля представляет собой точную копию жилищ героев фильма «Властелин колец» и «Хоббит». Пожить в норе с круглыми дверями — мечта каждого толкиниста, и такие желающие приезжают в Можайск со всей страны.

Елена, Марина и Елизавета — преданные поклонницы книги «Хоббит» — приехали из разных городов. Возможность оказаться в мире любимых героев, который совсем недавно казался чем-то недосягаемым, упускать не стали. Узнав о подмосковном отеле, забронировали номер и приехали на выходные.

«Мы выбрали для проживания уютный и теплый домик Сэма Дроздока. Атмосфера здесь действительно сказочная. Днем катаемся на коньках и гуляем, вечером читаем под треск поленьев в камине. Это лучшие выходные!» — поделились впечатлениями подруги.

Местный ресторан HobbEat предлагает блюда по рецептам Средиземья. Гости могут отведать гномий суп-гуляш, салаты «Шир» и «Средиземье», сладости от Бильбо и другие блюда.

Весной отель «Хоббитлэнд» ожидают приятные перемены. С наступлением теплого времени года здесь сделают площадку для игры в петанк.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что подобрать отель и забронировать номер можно на главном туристическом портале Подмосковья. Можайский экоотель в стиле бессмертных произведений Толкина, влюбивших в себя весь мир, там тоже есть.