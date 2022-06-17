Глэмпинг для туристов на Байкале создадут по примеру Подмосковья

Отдохнуть с комфортом гостиничного номера в природных условиях теперь смогут туристы, которые приезжают на жемчужину России — Байкал. На берегу озера решили создать новый глэмпинг-отель. Такое соглашение о сотрудничестве во время ПМЭФ подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ООО «Под небом — Байкал» Антон Сержантов.

«Мы готовы оказывать содействие инициаторам инвестиционных проектов в этой сфере и работаем с ними на всех этапах реализации. Уверен, что наше сотрудничество — это начало большой совместной работы по созданию на территории Иркутской области экологичной туристической инфраструктуры», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

В новый глэмпинг инвестируют примерно 118 миллионов рублей. Там появится как минимум 40 рабочих мест.

Компания ООО «Под небом — Байкал» — дочернее предприятие ООО «Родной туризм», развивающее сеть глэмпингов «Под небом». В Московской области уже не один год работает глэмпинг, который построила эта компания. Туристы, которые хотят почувствовать полное единение с природой, часто отдют предпочтение именно такому виду отдыха. Глэмпинг уже признавался самым лучшим в конкурсе правительства Московской области.

Ранее стало известно, что потенциал глэмпинг-проектов обсудят на тематическом форуме представители туризма и бизнеса. Мероприятие состоится с 24 по 26 июня в парке Малевича Одинцовского городского округа.