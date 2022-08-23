«Глазам не поверили!» Жители Бронниц расхвалили губернатору благоустройство территории у озера Бельское

Во время рабочей поездки в Бронницы губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил благоустройство территории вокруг озера Бельское от Крымского моста до озера Старичное. Проект победил в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. На территории площадью более 15 гектаров появится современный парк отдыха «Бронницкий луг».

Источник фото: телеканал «360»

«У нас везде есть запрос на комфортные городские пространства, поэтому работа по благоустройству территорий имеет особое значение. Участие в президентском конкурсе малых городов и исторических поселений позволяет нам реализовывать проекты на самом высоком уровне. Московская область традиционно принимает участие и одерживает победы в этом конкурсе, благодаря чему с 2018 года реализовано уже 20 проектов в регионе, еще семь находятся в активной стадии. Один из таких объектов — это территория вокруг Бельского озера», — отметил губернатор Воробьев.

Пообщавшись с местными жителями, он сделал вывод о том, что они «очень ждут появления нового благоустроенного пространства, так как раньше в Бронницах парка не было».

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Это место становится самым популярным. Мы глазам не поверили, как все преобразилось! С любого конца города вышел — и знаешь, куда идти гулять», — рассказали Андрею Воробьеву жительницы Бронниц.

Они признались, что уже мечтают проводить здесь праздники.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Летом в парке будут работать аттракционы, а зимой — каток, так что всегда будет чем заняться.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатору рассказали, что раньше на территории «был бурьян и много мусора». Сейчас ее почти привели в порядок.

«Здесь только росли деревья и проходила тропа, местность была заболоченная. Мы очень рады, что сейчас тут начались работы», — поделился один из местных жителей Артем Беляев.

В планы входили обустройство береговой линии, входной группы, установка беседки-ротонды, качелей, оборудование сцены, детских и спортивных площадок, памп-трека, установка скамеек и урн, создание экотропы, а также озеленение, освещение и обеспечение видеонаблюдения. Финансирование только в 2022 году составило 97,7 миллиона рублей, из них 85,9 миллиона — из бюджета Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Многие из этого уже сделано. Почти готовы пешеходные дорожки, оформляются декоративные холмы, планируются водоотводные каналы. Также обустраивается парковка на 50 машиномест — для этого уплотняется грунт, положили первый слой асфальтового покрытия. Параллельно на территорию завозят необходимые элементы инфраструктуры: лавочки, уличные урны, малые архитектурные ансамбли. Работы завершатся в конце сентября.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев поинтересовался, предусмотрены ли места для малого бизнеса. Ему ответили утвердительно.

«Очень важно, чтобы здесь была вся инфраструктура, можно было поесть, попить, руки вымыть», — заметил губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

В следующем году на территории планируют оборудовать пляж.

В 2019 году в Бронницах уже обустроили набережную реки Кожурновки с мостиками для рыбаков и смотровой площадкой. А в 2018-м открыли пешеходную зону вдоль стадиона «Юность» до озера Бельское, где установили спортивную площадку, места отдыха вдоль маршрута и велосипедную дорожку.

В этом году в Подмосковье ведется благоустройство 66 объектов — в регионе появятся 18 пешеходных зон и площадей, семь парков, 19 скверов, шесть набережных и три лесопарка.