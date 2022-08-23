«Глазам не поверили!» Жители Бронниц расхвалили губернатору благоустройство территории у озера Бельское
Жители Бронниц рассказали губернатору Воробьеву о благоустройстве вокруг озера Бельское
Во время рабочей поездки в Бронницы губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил благоустройство территории вокруг озера Бельское от Крымского моста до озера Старичное. Проект победил в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. На территории площадью более 15 гектаров появится современный парк отдыха «Бронницкий луг».
«У нас везде есть запрос на комфортные городские пространства, поэтому работа по благоустройству территорий имеет особое значение. Участие в президентском конкурсе малых городов и исторических поселений позволяет нам реализовывать проекты на самом высоком уровне. Московская область традиционно принимает участие и одерживает победы в этом конкурсе, благодаря чему с 2018 года реализовано уже 20 проектов в регионе, еще семь находятся в активной стадии. Один из таких объектов — это территория вокруг Бельского озера», — отметил губернатор Воробьев.
Пообщавшись с местными жителями, он сделал вывод о том, что они «очень ждут появления нового благоустроенного пространства, так как раньше в Бронницах парка не было».
«Это место становится самым популярным. Мы глазам не поверили, как все преобразилось! С любого конца города вышел — и знаешь, куда идти гулять», — рассказали Андрею Воробьеву жительницы Бронниц.
Они признались, что уже мечтают проводить здесь праздники.
Летом в парке будут работать аттракционы, а зимой — каток, так что всегда будет чем заняться.
Губернатору рассказали, что раньше на территории «был бурьян и много мусора». Сейчас ее почти привели в порядок.
«Здесь только росли деревья и проходила тропа, местность была заболоченная. Мы очень рады, что сейчас тут начались работы», — поделился один из местных жителей Артем Беляев.
В планы входили обустройство береговой линии, входной группы, установка беседки-ротонды, качелей, оборудование сцены, детских и спортивных площадок, памп-трека, установка скамеек и урн, создание экотропы, а также озеленение, освещение и обеспечение видеонаблюдения. Финансирование только в 2022 году составило 97,7 миллиона рублей, из них 85,9 миллиона — из бюджета Московской области.
Многие из этого уже сделано. Почти готовы пешеходные дорожки, оформляются декоративные холмы, планируются водоотводные каналы. Также обустраивается парковка на 50 машиномест — для этого уплотняется грунт, положили первый слой асфальтового покрытия. Параллельно на территорию завозят необходимые элементы инфраструктуры: лавочки, уличные урны, малые архитектурные ансамбли. Работы завершатся в конце сентября.
Андрей Воробьев поинтересовался, предусмотрены ли места для малого бизнеса. Ему ответили утвердительно.
«Очень важно, чтобы здесь была вся инфраструктура, можно было поесть, попить, руки вымыть», — заметил губернатор.
В следующем году на территории планируют оборудовать пляж.
В 2019 году в Бронницах уже обустроили набережную реки Кожурновки с мостиками для рыбаков и смотровой площадкой. А в 2018-м открыли пешеходную зону вдоль стадиона «Юность» до озера Бельское, где установили спортивную площадку, места отдыха вдоль маршрута и велосипедную дорожку.
В этом году в Подмосковье ведется благоустройство 66 объектов — в регионе появятся 18 пешеходных зон и площадей, семь парков, 19 скверов, шесть набережных и три лесопарка.